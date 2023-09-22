Аталанта - Ракув - 2:0. Кочергин провел 60 минут. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Бергамо итальянская «Аталанта» одержала победу над польским «Ракувом».

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и на 61-й минуте его заменил Марчин Чебула.

Лига Европы 2023/24

Группа D. 1-й тур, 21 сентября

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0

Голы: Де Кетеларе, 49, Эдерсон, 66.

Видео голов и обзор матча