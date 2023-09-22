Лига Европы22 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:01
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Аталанта - Ракув - 2:0. Кочергин провел 60 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы
22 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:01
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Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.
В Бергамо итальянская «Аталанта» одержала победу над польским «Ракувом».
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и на 61-й минуте его заменил Марчин Чебула.
Лига Европы 2023/24
Группа D. 1-й тур, 21 сентября
Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0
Голы: Де Кетеларе, 49, Эдерсон, 66.
Видео голов и обзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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