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Лига Европы
Аталанта
21.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Ракув
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Лига Европы
22 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:01
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0

Аталанта - Ракув - 2:0. Кочергин провел 60 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

22 сентября 2023, 04:50 | Обновлено 22 сентября 2023, 05:01
10
0
Аталанта - Ракув - 2:0. Кочергин провел 60 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Бергамо итальянская «Аталанта» одержала победу над польским «Ракувом».

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и на 61-й минуте его заменил Марчин Чебула.

Лига Европы 2023/24

Группа D. 1-й тур, 21 сентября

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0

Голы: Де Кетеларе, 49, Эдерсон, 66.

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Аталанта Ракув Владислав Кочергин Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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