Рейнджерс – Бетис – 1:0. Первая победа в 16 матчах. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Глазго шотландский «Рейнджерс» минимально обыграл испанский «Бетис».

Примечательно, что эта победа стала для шотландского клуба первой в последних 16 матчах против испанских команд.

Лига Европы 2023/24

Группа С. 1-й тур, 21 сентября

Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Сима, 68.

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