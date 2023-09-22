21.09.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига Европы22 сентября 2023, 04:15 |
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Рейнджерс – Бетис – 1:0. Первая победа в 16 матчах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы
22 сентября 2023, 04:15 |
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Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.
В Глазго шотландский «Рейнджерс» минимально обыграл испанский «Бетис».
Примечательно, что эта победа стала для шотландского клуба первой в последних 16 матчах против испанских команд.
Лига Европы 2023/24
Группа С. 1-й тур, 21 сентября
Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0
Гол: Сима, 68.
Видео голов и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Глазго Рейнджерс).
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