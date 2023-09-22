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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
21.09.2023 22:00 – FT 1 : 0
Бетис
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Лига Европы
22 сентября 2023, 04:15 |
25
0

Рейнджерс – Бетис – 1:0. Первая победа в 16 матчах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

22 сентября 2023, 04:15 |
25
0
Рейнджерс – Бетис – 1:0. Первая победа в 16 матчах. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Глазго шотландский «Рейнджерс» минимально обыграл испанский «Бетис».

Примечательно, что эта победа стала для шотландского клуба первой в последних 16 матчах против испанских команд.

Лига Европы 2023/24

Группа С. 1-й тур, 21 сентября

Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0

Гол: Сима, 68.

Видео голов и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Глазго Рейнджерс).
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Глазго Рейнджерс Бетис Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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