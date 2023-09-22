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Лига Европы
Вест Хэм
21.09.2023 22:00 – FT 3 : 1
ТСЦ Бачка-Топола
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Лига Европы
22 сентября 2023, 04:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:05
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Вест Хэм – Бачка-Топола – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

22 сентября 2023, 04:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:05
30
0
Вест Хэм – Бачка-Топола – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Лондоне английский «Вест Хэм» одержал волевую победу над сербской «Бачкой-Тополой».

Мохаммед Кудус сделал дубль за четыре минуты в середине второго тайма

Лига Европы 2023/24

Группа А. 1-й тур, 21 сентября

Вест Хэм (Англия) – Бачка-Топола (Сербия) – 3:1

Голы: Кудус, 66, Кудус, 70, Соучек, 82 – Станич, 48.

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
66’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Неманья Петрович (ТСЦ Бачка-Топола).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Станич (ТСЦ Бачка-Топола).
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Вест Хэм ТСЦ Бачка-Топола Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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