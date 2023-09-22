Айнтрахт – Абердин – 2:1. Трудовая победа хозяев. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций.

Во Франкфурте немецкий «Айнтрахт» минимально обыграл шотландский «Абердин».

Хозяева в начале встречи забили с пенальти, однако «Абердин» быстро отыгрался. Победу «Айнтрахту» принес центральный защитник Робин Кох в середине второго тайма

Лига конференций 2023/24

Группа G. 1-й тур, 21 сентября

Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1

Голы: Мармуш (11, с пенальти), Кох, 61 – Полвара, 22.

Видео голов и обзор матча