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Лига конференций
Айнтрахт Ф
21.09.2023 19:45 – FT 2 : 1
Абердин
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Лига конференций
22 сентября 2023, 03:26 |
20
0

Айнтрахт – Абердин – 2:1. Трудовая победа хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций

22 сентября 2023, 03:26 |
20
0
Айнтрахт – Абердин – 2:1. Трудовая победа хозяев. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций.

Во Франкфурте немецкий «Айнтрахт» минимально обыграл шотландский «Абердин».

Хозяева в начале встречи забили с пенальти, однако «Абердин» быстро отыгрался. Победу «Айнтрахту» принес центральный защитник Робин Кох в середине второго тайма

Лига конференций 2023/24

Группа G. 1-й тур, 21 сентября

Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1

Голы: Мармуш (11, с пенальти), Кох, 61 – Полвара, 22.

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Кох (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Данте Польвара (Абердин).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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Айнтрахт Франкфурт Абердин Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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