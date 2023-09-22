21.09.2023 19:45 – FT 2 : 1
Лига конференций22 сентября 2023, 03:26 |
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Айнтрахт – Абердин – 2:1. Трудовая победа хозяев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций
22 сентября 2023, 03:26 |
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Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций.
Во Франкфурте немецкий «Айнтрахт» минимально обыграл шотландский «Абердин».
Хозяева в начале встречи забили с пенальти, однако «Абердин» быстро отыгрался. Победу «Айнтрахту» принес центральный защитник Робин Кох в середине второго тайма
Лига конференций 2023/24
Группа G. 1-й тур, 21 сентября
Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1
Голы: Мармуш (11, с пенальти), Кох, 61 – Полвара, 22.
Видео голов и обзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Кох (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Данте Польвара (Абердин).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
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