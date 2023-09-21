Зриньски отыгрался с 0:3 у АЗ Алкмаар, Легия победила Астон Виллу
Состоялись 8 матчей группового этапа Лиги конференций
Сегодня, 21 сентября, проходит 1-й тур группового этапа Лиги конференций. Закончилось 8 поединков.
Чемпион Боснии и Герцеговины «Зриньски» в фантастическом матче победил нидерландский «АЗ Алкмаар», хозяева после первого тайма уступали 0:3, но смогли отыграться и вырвать сенсационную победу.
Прошлогодний финалист турнира итальянская «Фиорентина» не удержала победу в матче с бельгийским «Генком» – 2:2. «Айнтрахт», «Лудогорец», «Фенербахче» и «Ференцварош» стартовали с убедительных домашних побед.
«Легия» неожиданно на домашнем поле победила «Астон Виллу», а греческий «ПАОК» стал пока единственной командой, одержавшей выездную победу на старте турнира.
Лига конференций. 1-й тур, 21 сентября
Айнтрахт (Германия) – Абердин (Шотландия) – 2:1
Голы: Мармуш, 11, Кох, 61 – Полвар, 22.
Генк (Бельгия) – Фиорентина (Италия) – 2:2
Голы: Зачири, 12, Маккензи, 85 – Раньери, 7, 23.
ХИК (Финляндия) – ПАОК (Греция) – 2:3
Голы: Банде, 35, Радулович, 90+9 – Кулиеракис, 55, Десподов, 81, Льямас, 90+4.
Зриньски (Босния и Герцеговина) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:3
Голы: Кажуль, 48, 81, Чорлука 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, 44, Мейнас, 32.
Легия (Польша) – Астон Вилла (Англия) – 3:2
Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дуран, 6, Динь, 39
Лудогорец (Болгария) – Спартак Трнава (Словакия) – 4:0
Голы: Йорданов, 46, Пьотровски, 51, 61, Секо, 90+4.
Фенербахче (Турция) – Нордшелланд (Дания) – 3:1
Голы: Креспу, 24, Бачуай, 30, Азиз, 47 – Росе-Вилладсен, 55.
Ференцварош (Венгрия) – Чукарички (Сербия) – 3:1
Голы: Варна 44, Овуса, 45+7, Пешич, 79 – Иванович, 26.
Следующие семь матчей группового этапа начнутся сегодня, 21 сентября, в 22:00 по киевскому времени.
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 21, 2023
Wins for Zrinjski, Legia, Ferencváros, Frankfurt, PAOK, Ludogorets & Fenerbahçe 👏#UECL
События матча
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і з Астон Вілли теж ору, засрали мені експресс, ніяк не очікував того, що програють, ще й так програють. думав, буде легка перемога. все-таки, де поляки і де англи. а воно он як. все зайшло, але одна Астон Вілла все мені запорола. судячи зі всього, не лише мені