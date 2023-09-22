Байер – Хеккен – 4:0. Разгром шведов в Леверкузене. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Леверкузене немецкий «Байер» разгромил шведский «Хеккен».

В каждом из таймов хозяева забили по два гола с интервалом в несколько минут.

Лига Европы 2023/24

Группа Н. 1-й тур, 21 сентября

Байер (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0

Голы: Виртц, 10, Адли, 16, Бонифас, 66, Хофманн, 70.

Видео голов и обзор матча