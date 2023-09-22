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Лига Европы
Байер
21.09.2023 19:45 – FT 4 : 0
Хеккен
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Лига Европы
22 сентября 2023, 03:13 |
26
0

Байер – Хеккен – 4:0. Разгром шведов в Леверкузене. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы

22 сентября 2023, 03:13 |
26
0
Байер – Хеккен – 4:0. Разгром шведов в Леверкузене. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.

В Леверкузене немецкий «Байер» разгромил шведский «Хеккен».

В каждом из таймов хозяева забили по два гола с интервалом в несколько минут.

Лига Европы 2023/24

Группа Н. 1-й тур, 21 сентября

Байер (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0

Голы: Виртц, 10, Адли, 16, Бонифас, 66, Хофманн, 70.

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Лига Европы Байер Хеккен видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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