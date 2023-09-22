Лига Европы22 сентября 2023, 03:13 |
26
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Байер – Хеккен – 4:0. Разгром шведов в Леверкузене. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги Европы
22 сентября 2023, 03:13 |
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Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы.
В Леверкузене немецкий «Байер» разгромил шведский «Хеккен».
В каждом из таймов хозяева забили по два гола с интервалом в несколько минут.
Лига Европы 2023/24
Группа Н. 1-й тур, 21 сентября
Байер (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0
Голы: Виртц, 10, Адли, 16, Бонифас, 66, Хофманн, 70.
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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