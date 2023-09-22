МЕССИ: «Клубные трофеи важнее индивидуальных наград»

Лидер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о своем возможном 8-м «Золотом мяче» в карьере.

«Золотой мяч – это отличная награда, ее приятно выигрывать. Но мне удалось выиграть все. Я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, Чемпионат мира.

Я всегда считал клубные трофеи более важными в карьере, чем индивидуальные», – сказал Месси.

36-летний аргентинец Лионель Месси, напомним, за карьеру семь раз становился обладателем «Золотого мяча» – в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Месси претендует на самую престижную индивидуальную награду по итогам 2023 року.