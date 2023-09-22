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Major League Soccer
22 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:31
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МЕССИ: «Клубные трофеи важнее индивидуальных наград»

Аргентинская звезда рассказала о значимости клубных титулов

22 сентября 2023, 00:25 | Обновлено 22 сентября 2023, 00:31
40
0
МЕССИ: «Клубные трофеи важнее индивидуальных наград»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лидер американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о своем возможном 8-м «Золотом мяче» в карьере.

«Золотой мяч – это отличная награда, ее приятно выигрывать. Но мне удалось выиграть все. Я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки, Чемпионат мира.

Я всегда считал клубные трофеи более важными в карьере, чем индивидуальные», – сказал Месси.

36-летний аргентинец Лионель Месси, напомним, за карьеру семь раз становился обладателем «Золотого мяча» – в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что Месси претендует на самую престижную индивидуальную награду по итогам 2023 року.

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Лионель Месси Золотой мяч
Источник AS
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