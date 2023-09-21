Бразильского защитника Интера хотят заиграть за сборную Италии
Сам Карлос Аугусто ждет вызова в сборную Бразилии
Федерация футбола Италии хочет заиграть за национальную сборную бразильского защитника «Интера» Карлоса Аугусто. Они уже связывались с самим игроком по поводу смены спортивного гражданства.
Однако Карлос Аугусто от предложения итальянцев отказался. Он надеется получить вызов в сборную Бразилии.
Карлос Аугусто оказался в итальянском футболе летом 2020 года, когда перешел из «Коринтианс» в «Монцу» за 4,2 миллиона евро. Минувшим летом он перешел в «Интер» в аренду с правом выкупа за 12 миллионов. 24-летний игрок уже успел принять участие в 5 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер снова стал вторым выбором команды после прихода Кепы
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций