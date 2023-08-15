ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника Монцы

«Интер» официально сообщил о подписании 24-летнего бразильского защитника «Монцы» Карлоса Аугусто. Речь идет о годичной аренде с обязательным выкупом.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, аренда Аугусто обойдется «Интеру» в 4,5 миллиона евро, выкуп – в 7,5 миллиона. В прошлом сезоне на счету бразильского латераля 6 голов и 5 ассистов в 35 матчах Серии А.

В «Интере» Карлос Аугусто заменит Робина Госенса, который перейдет в «Унион Берлин». Уже сегодня немец проходил медосмотр в своем новом клубе.