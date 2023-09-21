Инфантино не исключил, что сборная россии сможет сыграть на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил возможности участия сборной россии в следующем чемпионате мира 2026 по футболу.



На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Инфантино на вопрос о возможности участия российской сборной в турнире ответил: «Будет видно»

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявлял, что российские команды не смогут вернуться в международные турниры до завершения войны.

Ранее ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. 48 сборных будут поделены на 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут команды, занявшие в группах первое или второе места, а также 8 лучших сборных, оказавшихся на третьих местах.