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Чемпионат мира
21 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:13
81
0

Инфантино не исключил, что сборная россии сможет сыграть на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 пройдет с участием 48 сборных в США, Мексике и Канаде

21 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 21 сентября 2023, 23:13
81
0
Инфантино не исключил, что сборная россии сможет сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил возможности участия сборной россии в следующем чемпионате мира 2026 по футболу.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Инфантино на вопрос о возможности участия российской сборной в турнире ответил: «Будет видно»

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявлял, что российские команды не смогут вернуться в международные турниры до завершения войны.

Ранее ФИФА изменила формат проведения чемпионата мира 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. 48 сборных будут поделены на 12 групп по 4 команды. В 1/16 финала выйдут команды, занявшие в группах первое или второе места, а также 8 лучших сборных, оказавшихся на третьих местах.

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ЧМ-2026 по футболу Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Источник Twitter
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