Легия – Астон Вилла – 3:2. Сенсационная победа поляков

Чемпион Польши «Легия» стартовала в Лиге конференций с неожиданной домашней победы в матче против английской «Астон Виллы».

Павел Вшолек уже на 3-й минуте вывел хозяев вперед, а уже через три минуты усилиями Джона Дурана англичане отыгрались. На 26-й минуте албанец Эрнест Мучи снова вывел свою команду вперед. «Астон Вилла» к концу первого тайма восстановила паритет усилиями Люки Диня.



Во втором тайме Мучи сумел оформить дубль, отправив мяч в правый нижний угол ворот. Уже в компенсированное арбитром время полузащитник гостей Юри Тилеманс имел отличный момент вырвать ничью, но упустил свою возможность.

Лига конференций. 1-й тур, 21 сентября

Легия (Польша) – Астон Вилла (Англия) – 3:2

Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дуран, 6, Динь, 39.

Обзор матча: