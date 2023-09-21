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Лига конференций
21 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:55
192
0

Легия – Астон Вилла – 3:2. Сенсационная победа поляков

Чемпион Польши стартовал в Лиге конференций с победы

21 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:55
192
0
Легия – Астон Вилла – 3:2. Сенсационная победа поляков
birminghammail.co.uk. Легия – Астон Вилла

Чемпион Польши «Легия» стартовала в Лиге конференций с неожиданной домашней победы в матче против английской «Астон Виллы».

Павел Вшолек уже на 3-й минуте вывел хозяев вперед, а уже через три минуты усилиями Джона Дурана англичане отыгрались. На 26-й минуте албанец Эрнест Мучи снова вывел свою команду вперед. «Астон Вилла» к концу первого тайма восстановила паритет усилиями Люки Диня.

Во втором тайме Мучи сумел оформить дубль, отправив мяч в правый нижний угол ворот. Уже в компенсированное арбитром время полузащитник гостей Юри Тилеманс имел отличный момент вырвать ничью, но упустил свою возможность.

Лига конференций. 1-й тур, 21 сентября

Легия (Польша) – Астон Вилла (Англия) – 3:2

Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дуран, 6, Динь, 39.

Обзор матча:

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Источник Sport.ua
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