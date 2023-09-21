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Лига конференций
Зриньски
21.09.2023 19:45 – FT 4 : 3
АЗ Алкмаар
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Лига конференций
21 сентября 2023, 22:38 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:44
509
0

Зринськи – АЗ – 4:3. Невероятный камбек после 0:3. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций

21 сентября 2023, 22:38 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:44
509
0
Зринськи – АЗ – 4:3. Невероятный камбек после 0:3. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций.

Невероятный триллер получился в матче между командами Зринськи и АЗ Алкмаар.

Хозяева поля уступали со счетом 0:3 после первого тайма, но после перерыва забили 4 мяча и вырвали сенсационную победу (4:3).

Лига конференций 2023/24

Группа E. 1-й тур, 21 сентября

Зринськи (Босния) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:3

Голы: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, де Вит, 44

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Звонимир Кожуль (Зриньски).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Алдин Хрванович (Зриньски).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Чорлука (Зриньски).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Звонимир Кожуль (Зриньски).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дани де Вит (АЗ Алкмаар).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мирон ван Бредероде (АЗ Алкмаар).
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Лига конференций Зриньски АЗ Алкмаар видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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