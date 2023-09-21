Зринськи – АЗ – 4:3. Невероятный камбек после 0:3. Видео голов и обзор

Вечером 21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги конференций.

Невероятный триллер получился в матче между командами Зринськи и АЗ Алкмаар.

Хозяева поля уступали со счетом 0:3 после первого тайма, но после перерыва забили 4 мяча и вырвали сенсационную победу (4:3).

Лига конференций 2023/24

Группа E. 1-й тур, 21 сентября

Зринськи (Босния) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 4:3

Голы: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, де Вит, 44

Видео голов и обзор матча