Лига Европы21 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:56
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Лукаку продлил свою феноменальную голевую серию в Лиге Европы
Форвард забивает уже в 12 матчах Лиги Европы подряд
21 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:56
468
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Сегодня итальянская «Рома» в первом туре Лиги Европы на выезде обыграла «Шериф» Максима Коваля со счетом 2:1. Победный гол команды Жозе Моуриньо на 65-й минуте забил Ромелу Лукаку.
Это позволило 30-летнему бельгийскому форварду продлить свою результативную серию в Лиге Европы. Он забил уже в своем 12-м матче подряд в этом турнире.
Суммарно за эти 12 матчей Лукаку забил 16 голов. Его голевая серия началась еще в ноябре 2014 года, когда Ромелу защищал цвета английского «Эвертона» и забил в ворота «Вольфсбурга».
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