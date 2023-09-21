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Лига Европы
21 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:56
468
0

Лукаку продлил свою феноменальную голевую серию в Лиге Европы

Форвард забивает уже в 12 матчах Лиги Европы подряд

21 сентября 2023, 22:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:56
468
0
Лукаку продлил свою феноменальную голевую серию в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня итальянская «Рома» в первом туре Лиги Европы на выезде обыграла «Шериф» Максима Коваля со счетом 2:1. Победный гол команды Жозе Моуриньо на 65-й минуте забил Ромелу Лукаку.

Это позволило 30-летнему бельгийскому форварду продлить свою результативную серию в Лиге Европы. Он забил уже в своем 12-м матче подряд в этом турнире.

Суммарно за эти 12 матчей Лукаку забил 16 голов. Его голевая серия началась еще в ноябре 2014 года, когда Ромелу защищал цвета английского «Эвертона» и забил в ворота «Вольфсбурга».

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Источник Gracenote Live
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