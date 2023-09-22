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Чемпионат Украины
Александрия
22.09.2023 19:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:32
17
0

Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 19:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги

22 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:32
17
0
Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Черноморец»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Видеоплейер будет добавен позже.

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Источник Sport.ua
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