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Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:32
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Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 19:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги
22 сентября 2023, 04:29 | Обновлено 22 сентября 2023, 04:32
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В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Черноморец». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Александрия» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Черноморец»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Видеоплейер будет добавен позже.
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