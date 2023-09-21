Украина. Премьер лига21 сентября 2023, 21:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:01
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Черноморец
В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги
21 сентября 2023, 21:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:01
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В пятницу, 22 сентября, пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Черноморец».
Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало матча в 19.00.
«Александрия» – «Черноморец» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.
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