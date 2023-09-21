В пятницу, 22 сентября, пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало матча в 19.00.

«Александрия» – «Черноморец» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.