Три игрока Вереса восстановились после травм и поехали на матч с Оболонью

22 сентября в 8 туре чемпионата УПЛ «Верес» померяется силами в гостях с «Оболонью».

Завтра ромненскому клубу не помогут в Киеве полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко, которые из-за травм вынуждены были остаться дома.

Зато по информации нашего источника, в составе прибывшей в столицу делегации «Вереса» есть Дмитрий Клец, Василий Гакман и Денис Балан, которые восстановились после проблем со здоровьем и имеют шансы выйти на поле в ближайшей игре. Если их спортивная форма устроит главного тренера Сергея Лавриненко, то они смогут сыграть с «пивоварами».

Пока что в активе «Вереса» четыре очка и он занимает 15 место в УПЛ.

Напомним, что ранее наставник «Вереса» Сергей Лавриненко поделился мнениями о следующем матче в УПЛ против «пивоваров».