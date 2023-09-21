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  4. Кочергин – в основе Ракува на матч Лиги Европы с Аталантой
Лига Европы
21 сентября 2023, 21:15 |
69
0

Кочергин – в основе Ракува на матч Лиги Европы с Аталантой

Стали известны составы команд

21 сентября 2023, 21:15 |
69
0
Кочергин – в основе Ракува на матч Лиги Европы с Аталантой
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Сегодня, 21 сентября «Ракув» Владисдава Кочергина в первом туре Лиги Европы на выезде сыграет с бывшим клубом Руслана Малиновского, итальянской «Аталантой». Стартовый свисток в Бергамо прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сам Кочергин выйдет в основе «Ракува» на матч.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Руджери, Копмейнерс, Де Роон, Дзаппакоста, Лукман, Де Кетеларе, Муриэль

«Ракув»: В. Ковачевич, Рундич, А. Ковачевич, Раковицэн, Плавшич, Берггрен, Папаниколау, Сореску, Йебоа, Кочергин, Зволиньски

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Ракув Аталанта Лига Европы Владислав Кочергин стартовые составы
Источник УЕФА
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