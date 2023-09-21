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Лига Европы
21 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 21:18
1164
0

Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Гентом

21 сентября в 22:00 в польском Люблине пройдет игра 1-го тура Лиги конференций

21 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 21 сентября 2023, 21:18
1164
0
Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Гентом
ФК Заря

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сыграют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этой группе B также выступают Маккаби Тель-Авив из Израиля и Брейдаблик из Исландии.

Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Гентом

Заря: Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Герреро

Запас: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Венделл, Данченко

Гент: Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тиссудали, Кейперс

Запас: Нарди, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Игбокве

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фото Гент Заря Луганск тренировка Лига конференций Заря - Гент стартовые составы
Источник Sport.ua
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