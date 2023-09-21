Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Гентом
21 сентября в 22:00 в польском Люблине пройдет игра 1-го тура Лиги конференций
В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций сыграют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».
Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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В этой группе B также выступают Маккаби Тель-Авив из Израиля и Брейдаблик из Исландии.
Стали известны стартовые составы на матч между Зарей и Гентом
Заря: Турбаевский, Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын, Яцык, Антюх, Вантух, Мишнев, Нагнойный, Герреро
Запас: Сапутин, Жилкин, Алефиренко, Дришлюк, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин, Венделл, Данченко
Гент: Руф, Торунарига, Браун, Ватанабэ, Кандусс, Фадига, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тиссудали, Кейперс
Запас: Нарди, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Игбокве
Ready for the group stage! 🔵⚪️ #COBW #luhgnt #UECL #lineup pic.twitter.com/XTZiMqaqVf— KAA Gent (@KAAGent) September 21, 2023
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