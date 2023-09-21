На базе Реала прошли обыски из-за секс-скандала

Правоохранительные органы Испании провели обыски на тренировочной базе мадридского «Реала». Это связано с секс-скандалом, из-за которого неделю назад были арестованы три игрока молодежной команды «Реала» и один – дублирующего состава.

Из обвиняют в незаконном распространении видео сексуального характера с участием одного из игроков с 16-летней девушкой. По версии обвинения, сексуальный контакт футболиста с девушкой был по взаимному согласию, но на видеосъемку и распространение записи она согласия не давала.

Позже заявление в полицию написала еще одна девушка, которая была на том видео. В ходе обыска были изъяты четыре мобильных телефона футболистов.