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Испания
21 сентября 2023, 20:46 |
966
0

На базе Реала прошли обыски из-за секс-скандала

Ранее четыре игрока клуба были арестованы

21 сентября 2023, 20:46 |
966
0
На базе Реала прошли обыски из-за секс-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine

Правоохранительные органы Испании провели обыски на тренировочной базе мадридского «Реала». Это связано с секс-скандалом, из-за которого неделю назад были арестованы три игрока молодежной команды «Реала» и один – дублирующего состава.

Из обвиняют в незаконном распространении видео сексуального характера с участием одного из игроков с 16-летней девушкой. По версии обвинения, сексуальный контакт футболиста с девушкой был по взаимному согласию, но на видеосъемку и распространение записи она согласия не давала.

Позже заявление в полицию написала еще одна девушка, которая была на том видео. В ходе обыска были изъяты четыре мобильных телефона футболистов.

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Реал Мадрид полиция арест скандал секс Реал Мадрид Кастилья обыск
Источник El Mundo
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