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Испания
14 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:05
2597
0

Четыре игрока Реала арестованы полицией

Футболисты распространяли видео сексуального характера с несовершеннолетней

14 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 14 сентября 2023, 22:05
2597
0
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» официально сообщил о том, что четыре игрока клуба были арестованы полицией. Речь идет об одном игроке второй команды, «Реал Мадрид Кастилья», а также о трех игроках молодежной команды «Реал Мадрид С».

Их обвиняют в распространении в мессенджере WhatsApp видео сексуального характера, на котором фигурирует несовершеннолетняя 16-летняя девушка. Ее мать написала заявление в полицию, сам инцидент случился 6 сентября на Канарских островах.

Имена арестованных футболистов пока что не называются.

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Источник ФК Реал Мадрид
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