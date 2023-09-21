Лионель МЕССИ: «Приоритет – Копа Америка, а по ЧМ-2026 еще посмотрим»

Форвард «Интер» Майами Лионель Месси нацелен поехать на Копа Америка, который летом 2024 года пройдет в США, а вот ЧМ-2026 пока не на первом плане для аргентинца.

«Что у меня в приоритете, так это Копа Америка-2024, куда я нацелен поехать. Надеюсь сыграть там в хороших кондициях, а дальше будем смотреть».

«Про ЧМ-2026 я сейчас не думаю, еще посмотрим. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через два года», – сказал Месси.

Аргентина является действующим чемпионом Копа Америка и чемпионата мира.