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  4. Лионель МЕССИ: «Приоритет – Копа Америка, а по ЧМ-2026 еще посмотрим»
Чемпионат мира
21 сентября 2023, 19:31 |
158
0

Лионель МЕССИ: «Приоритет – Копа Америка, а по ЧМ-2026 еще посмотрим»

Игрок точно хочет поехать на Копа Америка

21 сентября 2023, 19:31 |
158
0
Лионель МЕССИ: «Приоритет – Копа Америка, а по ЧМ-2026 еще посмотрим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «Интер» Майами Лионель Месси нацелен поехать на Копа Америка, который летом 2024 года пройдет в США, а вот ЧМ-2026 пока не на первом плане для аргентинца.

«Что у меня в приоритете, так это Копа Америка-2024, куда я нацелен поехать. Надеюсь сыграть там в хороших кондициях, а дальше будем смотреть».

«Про ЧМ-2026 я сейчас не думаю, еще посмотрим. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через два года», – сказал Месси.

Аргентина является действующим чемпионом Копа Америка и чемпионата мира.

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Источник Фабрицио Романо
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