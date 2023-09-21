Йовичевич раскрыл мотивацию, которая побудила его возглавить Шахтер

Главный тренер саудовского «Аль-Раеда» Игор Йовичевич, который в минувшем сезоне привел «Шахтер» к титулу чемпиона Украины, рассказал о мотивации, которая побудила его возглавить «горняков».

«В США несколько дней назад показали документальный фильм о «Шахтере» под названием: «Футбол должен продолжаться». Это был потрясающий фильм. Когда я его смотрел, то жил им, но еще я хочу сказать, что это было очень сложно, почти невозможно сделать. Было важно то, что мы сделали, потому что до меня там работал один из лучших тренеров современности – Роберто Де Дзерби. Команда была на лидирующих позициях, имела в составе 14 бразильцев, но она заняла четвертое место в группе в Лиге чемпионов, а мы без 14 бразильцев и с молодыми неопытными украинскими игроками смогли занять третье место в группе и потом сыграли в Лиге Европы».

«Это было удивительное событие для нас во время войны и под бомбежками. Это было трудно. Это решение, в котором нельзя было добиться успеха, не рискуя. Если вы всегда будете ждать, удача не придет к вам, она пройдет мимо. Если вы воспользуетесь этой возможностью и рискнете, произойдет чудо. В год войны без наших бразильских игроков мы выиграли чемпионат, заняли третье место, обыграли «Лейпциг» в Германии, опередили «Селтик» в группе, в которую также входил «Реал» Мадрид. Затем мы перешли в Лигу Европы и победили там «Ренн». За один сезон произошло много событий. У вас должны быть качества, талант и индивидуальность, и вы должны верить в то, что произойдет чудо, а это важные факторы для достижения успеха».

«До «Шахтера» я два года работал в «Днепре-1» тоже без семьи, а сезон «Шахтера» был третьим без моей семьи, жены и детей. Для меня это было очень сложно. Прошлый сезон был особенно трудным, потому что война. Но я почувствовал себя гражданином Украины, общаясь с украинцами почти 20 лет назад, когда играл за одну из их команд в 2003 году («Карпаты» - прим. ред.), и с этого времени я полюбил украинский народ. Так что надо проявлять свой характер в трудную минуту. Не только когда все вокруг улыбаются и когда мир, нет, когда приходит война, когда приходят бомбы, когда люди в Украине нуждаются в тебе, ты должен думать, ты должен нести ответственность, поэтому я и принял предложение «Шахтера», потому что они топ-команда в Европе, последние 14 или 15 лет они выступали в Лиге Чемпионов. Это, наверное, лучшая команда в Восточной Европе, для меня было привилегией принять их предложение, потому что до меня там работали Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонеска, Мирча Луческу – они отличные тренеры, для меня было непросто соответствовать уровню «Шахтера», но прошлый год был потрясающим», - заявил Йовичевич.