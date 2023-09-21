Обидчики Шахтера и Трубина. УЕФА назвал сборную 1-го тура Лиги чемпионов
Представлена команда лучших
Европейский футбольный союз презентовал символическую сборную стартовых матчей группового турнира Лиги чемпионов.
Среди прочего в команду 1-го тура вошли нападающий португальского клуба «Порту» Галено, который в матче против донецкого «Шахтера» (3:1) стал автором дубля и голевой передачи. Также в сборную попал форвард «РБ Зальцбург» Роко Шимич, который в игре против «Бенфики» (2:0), ворота которой защищал украинец Анатолий Трубин, забил гол и сделал одну голевую передачу.
Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА назвал имена четырех футболистов, которые претендуют на титул лучшего игрока 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
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