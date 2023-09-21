Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:58
41
0

И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ

Есть четыре претендента

21 сентября 2023, 01:15 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:58
41
0
И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Европейский футбольный союз назвал имена четырех футболистов, которые претендуют на титул лучшего игрока первого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Среди номинантов находится бразильский нападающий португальского клуба «Порту» Галено. Напомним, он в матче против донецкого «Шахтера» (3:1) стал автором дубля и голевой передачи.

Также вместе с Галено в голосовании среди болельщиков примут участие нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, который забил 2 гола и сделал один ассист в матче против «Антверпена» (5:0), Джуд Беллингем, гол которого на 90+2 минуте позволил «Реалу» вырвать победу у «Унион Берлин» (1:0), и Мартин Эдегор из «Арсенала», который в игре против «ПСВ» (4:0) забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

По теме:
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург
Микель АРТЕТА: «Я буду наслаждаться сегодняшним вечером»
Лига чемпионов Вендерсон Галено Жоау Феликс Джуд Беллингем Мартин Эдегор
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Футбол | 20 сентября 2023, 12:27 12
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»

Заслуженный тренер Украины – о старте «Шахтера» в Лиге чемпионов

Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»
Футбол | 20 сентября 2023, 18:46 10
Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»
Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»

Экс-тренер «Шахтера» – о шансах команды в еврокубках

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 20.09.2023, 15:20
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Бокс | 20.09.2023, 11:19
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.09.2023, 00:59
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Ман Юнайтед – 4:3. Триллер в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем