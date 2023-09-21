И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ

Европейский футбольный союз назвал имена четырех футболистов, которые претендуют на титул лучшего игрока первого тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Среди номинантов находится бразильский нападающий португальского клуба «Порту» Галено. Напомним, он в матче против донецкого «Шахтера» (3:1) стал автором дубля и голевой передачи.

Также вместе с Галено в голосовании среди болельщиков примут участие нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, который забил 2 гола и сделал один ассист в матче против «Антверпена» (5:0), Джуд Беллингем, гол которого на 90+2 минуте позволил «Реалу» вырвать победу у «Унион Берлин» (1:0), и Мартин Эдегор из «Арсенала», который в игре против «ПСВ» (4:0) забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.