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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
214
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный старт»

Украинец – о первой игре «Арсенала» в Лиге чемпионов-2023/2024

21 сентября 2023, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
214
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный старт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал оценку матчу команды с «ПСВ» (4:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. 26-летний игрок особо отметил факт домашней победы «канониров».

«Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье», - написал Зинченко в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил худшую оценку в «Арсенале» за матч с «ПСВ» среди игроков стартового состава команды.

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Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ
Источник Instagram
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