Лига чемпионов21 сентября 2023, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный старт»
Украинец – о первой игре «Арсенала» в Лиге чемпионов-2023/2024
21 сентября 2023, 18:06 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
214
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал оценку матчу команды с «ПСВ» (4:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. 26-летний игрок особо отметил факт домашней победы «канониров».
«Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье», - написал Зинченко в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил худшую оценку в «Арсенале» за матч с «ПСВ» среди игроков стартового состава команды.
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