Александр ЗИНЧЕНКО: «Идеальный старт»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал оценку матчу команды с «ПСВ» (4:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов. 26-летний игрок особо отметил факт домашней победы «канониров».

«Идеальный старт перед нашими болельщиками. Теперь сосредоточимся на воскресенье», - написал Зинченко в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил худшую оценку в «Арсенале» за матч с «ПСВ» среди игроков стартового состава команды.