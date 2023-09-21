Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров»
20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».
Украинский футболист хозяев Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов. Такой показатель Александра является худшим среди игроков «Арсенала» со старта.
Лучшим игроком поединка был признан Мартин Эдегор (8.6), который отметился голом и ассистом в этом матче.
Оценки WhoScored за матч Арсенал – ПСВ – 4:0
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