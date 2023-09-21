Гарри КЕЙН: «Меня будоражит мысль, что могу играть столько, сколько захочу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение о сроках возможного продолжения своей игровой карьеры. Он заявил, что примером для него являются легендарные игроки современности Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем. Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», – признался Кейн.

Напомним, минувшим летом Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». Ранее была опровергнута информация о том, что у «шпор» есть право обратного выкупа нападающего.