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  4. Гарри КЕЙН: «Меня будоражит мысль, что могу играть столько, сколько захочу»
Германия
21 сентября 2023, 17:47 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:50
277
1

Гарри КЕЙН: «Меня будоражит мысль, что могу играть столько, сколько захочу»

Английский нападающий – о своей карьере

21 сентября 2023, 17:47 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:50
277
1
Гарри КЕЙН: «Меня будоражит мысль, что могу играть столько, сколько захочу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение о сроках возможного продолжения своей игровой карьеры. Он заявил, что примером для него являются легендарные игроки современности Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Я думаю о том, чего Месси и Роналду достигли: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем. Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», – признался Кейн.

Напомним, минувшим летом Гарри Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». Ранее была опровергнута информация о том, что у «шпор» есть право обратного выкупа нападающего.

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Гарри Кейн Бавария
Источник ESPN
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Комментарии 1
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antt
Ну він натякає напевно що замість них зможе одержати  золотий мяч. Уже не вперше порівнює себе з ними
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