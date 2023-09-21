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Германия
21 сентября 2023, 17:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:36
682
0

В Германии определились с наставником сборной страны

Бундестим возглавит Юлиан Нагельсманн

21 сентября 2023, 17:27 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:36
682
0
В Германии определились с наставником сборной страны
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

36-летний Юлиан Нагельсман станет главным тренером сборной команды Германии.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Соглашение между сторонами почти утверждено. Нагельсманн и руководство Немецкого футбольного союза договорились о контракте и финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что Нагельсманну будет предложен контракт до чемпионата мира 2026 года. Зарплата тренера должна составлять примерно 400 тыс евро в месяц.

Юлиан Нагельсманн, как известно, в марте этого года покинул «Баварию», где его сменил Томас Тухель.

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сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн
Источник Фабрицио Романо
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