В Германии определились с наставником сборной страны

36-летний Юлиан Нагельсман станет главным тренером сборной команды Германии.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

Соглашение между сторонами почти утверждено. Нагельсманн и руководство Немецкого футбольного союза договорились о контракте и финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что Нагельсманну будет предложен контракт до чемпионата мира 2026 года. Зарплата тренера должна составлять примерно 400 тыс евро в месяц.

Юлиан Нагельсманн, как известно, в марте этого года покинул «Баварию», где его сменил Томас Тухель.