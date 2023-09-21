В Германии определились с наставником сборной страны
Бундестим возглавит Юлиан Нагельсманн
36-летний Юлиан Нагельсман станет главным тренером сборной команды Германии.
Сообщается, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.
Соглашение между сторонами почти утверждено. Нагельсманн и руководство Немецкого футбольного союза договорились о контракте и финансовых условиях.
Ранее сообщалось, что Нагельсманну будет предложен контракт до чемпионата мира 2026 года. Зарплата тренера должна составлять примерно 400 тыс евро в месяц.
Юлиан Нагельсманн, как известно, в марте этого года покинул «Баварию», где его сменил Томас Тухель.
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