Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Роналду – в лидерах группы. Итоги 1-го тура Лиги чемпионов Азии
Саудовская Аравия
21 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:33
225
0

Команда Роналду – в лидерах группы. Итоги 1-го тура Лиги чемпионов Азии

С 18 по 20 сентября состоялись матчи 1-го тура турнира

21 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:33
225
0
Команда Роналду – в лидерах группы. Итоги 1-го тура Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

С 18 по 20 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.

Саудовский Аль-Наср выиграл в Иране матч у команды Персеполис (2:0).

Команда португальского форварда Криштиану Роналду возглавила свою группу.

Ниже приведены результаты матчей 20 сентября и турнирные таблицы.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 20 сентября

  • Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 4:1
  • Мельбурн Сити (Австралия) – Ванфоре Кофу (Япония) – 0:0
  • Чонбук Хендэ Моторс (Южная Корея) – Китчи (Гонконг) – 2:1
  • Лайон Сити Сейлорс (Сингапур) – Бангкок Юнайтед (Таиланд) – 1:2
  • Ухань Три Таунс (Китай) – Урава Редс (Япония) – 2:2
  • Ханой (Вьетнам) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 2:4

Турнирные таблицы

По теме:
Аль-Наср – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги первого тура. Зинченко выиграл, Трубин проиграл
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»
Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд статистические расклады Мельбурн Сити Чонбук Хендэ Моторс Урава Редс Пхохан Стилерс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20 сентября 2023, 18:51 43
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»

Генеральный директор «Шахтера» жестко раскритиковал организацию

Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор
Футбол | 21 сентября 2023, 16:39 0
Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Интер – 1:1. Лаутаро спас нерадзурри. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Футзал | 20.09.2023, 20:42
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»
Футбол | 21.09.2023, 12:23
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Футбол | 21.09.2023, 12:01
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 16
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 15
Бокс
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
21.09.2023, 10:20 12
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 4
Футбол
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
20.09.2023, 00:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем