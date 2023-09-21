Саудовская Аравия21 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:33
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Команда Роналду – в лидерах группы. Итоги 1-го тура Лиги чемпионов Азии
С 18 по 20 сентября состоялись матчи 1-го тура турнира
21 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:33
225
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С 18 по 20 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.
Саудовский Аль-Наср выиграл в Иране матч у команды Персеполис (2:0).
Команда португальского форварда Криштиану Роналду возглавила свою группу.
Ниже приведены результаты матчей 20 сентября и турнирные таблицы.
Читайте также:Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии
Лига чемпионов Азии
1-й тур, 20 сентября
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Чжецзян Гринтаун (Китай) – 4:1
- Мельбурн Сити (Австралия) – Ванфоре Кофу (Япония) – 0:0
- Чонбук Хендэ Моторс (Южная Корея) – Китчи (Гонконг) – 2:1
- Лайон Сити Сейлорс (Сингапур) – Бангкок Юнайтед (Таиланд) – 1:2
- Ухань Три Таунс (Китай) – Урава Редс (Япония) – 2:2
- Ханой (Вьетнам) – Пхохан Стилерс (Южная Корея) – 2:4
Турнирные таблицы
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