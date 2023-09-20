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Саудовская Аравия
20 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 20 сентября 2023, 01:09
408
1

Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии

19 сентября состоялись 8 матчей 1-го тура главного турнира континента

20 сентября 2023, 00:50 | Обновлено 20 сентября 2023, 01:09
408
1
Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись 8 матчей 1-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.

Саудовский Аль-Наср выиграл в Иране матч у команды Персеполис (2:0).

Голы для гостей забили во втором тайме Абдулрахман Гариб и Мохаммед Касим.

Португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 90 минут и был заменен в компенсированное время.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 19 сентября

Персеполис (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:2

Голы: Абдулрахман Гариб, 62, Мохаммед Касим, 72

Другие матчи игрового дня

  • Йокогама Маринос (Япония) – Инчхон (Южная Корея) – 2:4
  • Ульсан Хюндай (Южная Корея) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 3:1
  • Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:1
  • Кайя (Филиппины) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 1:3
  • Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:3
  • Ахал (Туркменистан) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 1:0
  • Истиклол Душанбе (Таджикистан) – Аль-Духаиль (Катар) – 0:0

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Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Персеполис Йокогама Маринос Ульсан Хендэ Кавасаки Фронтале Шаньдун Тайшань Пахтакор Аль-Айн Аль-Фейха Истиклол Аль-Духаиль
Источник Sport.ua
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