Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии

19 сентября состоялись 8 матчей 1-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.

Саудовский Аль-Наср выиграл в Иране матч у команды Персеполис (2:0).

Голы для гостей забили во втором тайме Абдулрахман Гариб и Мохаммед Касим.

Португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 90 минут и был заменен в компенсированное время.

Лига чемпионов Азии

1-й тур, 19 сентября

Персеполис (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:2

Голы: Абдулрахман Гариб, 62, Мохаммед Касим, 72

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