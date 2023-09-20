Аль-Наср с Роналду выиграл в Иране матч Лиги чемпионов Азии
19 сентября состоялись 8 матчей 1-го тура главного турнира континента
19 сентября состоялись 8 матчей 1-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.
Саудовский Аль-Наср выиграл в Иране матч у команды Персеполис (2:0).
Голы для гостей забили во втором тайме Абдулрахман Гариб и Мохаммед Касим.
Португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле 90 минут и был заменен в компенсированное время.
Лига чемпионов Азии
1-й тур, 19 сентября
Персеполис (Иран) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:2
Голы: Абдулрахман Гариб, 62, Мохаммед Касим, 72
Другие матчи игрового дня
- Йокогама Маринос (Япония) – Инчхон (Южная Корея) – 2:4
- Ульсан Хюндай (Южная Корея) – Патум Юнайтед (Таиланд) – 3:1
- Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – Кавасаки Фронтале (Япония) – 0:1
- Кайя (Филиппины) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 1:3
- Пахтакор (Узбекистан) – Аль-Айн (ОАЭ) – 0:3
- Ахал (Туркменистан) – Аль-Фейха (Саудовская Аравия) – 1:0
- Истиклол Душанбе (Таджикистан) – Аль-Духаиль (Катар) – 0:0
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