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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 16:41 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:42
72
0

Люк ДЕ ЙОНГ: «Мы понимаем, как хотим играть, но не всегда получается»

Капитан нидерландского «ПСВ» – про матч против «Арсенала»

21 сентября 2023, 16:41 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:42
72
0
Люк ДЕ ЙОНГ: «Мы понимаем, как хотим играть, но не всегда получается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк де Йонг

Капитан нидерландского «ПСВ» Люк де Йонг поделился мыслями после поражения от английского «Арсенала» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы заранее знали, что они – хорошая команда. Попытались надавить на них, но пропустили два ранних гола. Потом смогли восстановить контроль, но они забили третий и тогда мы уже поняли, что игра закончена.

Мы понимаем, как хотим играть, но не всегда получается. Даже когда мяч был у нас, владение не заканчивалось эффективной атакой или ударом по воротам. И надо сказать, что они знали, что делать со свободным пространством, которое возникало в результате», – сказал Де Йонг.

Напомним, что «Арсенала» забил в ворота «ПСВ» четыре сухих мяча.

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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Люк де Йонг Лига чемпионов
Источник RTL
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