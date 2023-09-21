Люк ДЕ ЙОНГ: «Мы понимаем, как хотим играть, но не всегда получается»

Капитан нидерландского «ПСВ» Люк де Йонг поделился мыслями после поражения от английского «Арсенала» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы заранее знали, что они – хорошая команда. Попытались надавить на них, но пропустили два ранних гола. Потом смогли восстановить контроль, но они забили третий и тогда мы уже поняли, что игра закончена.

Мы понимаем, как хотим играть, но не всегда получается. Даже когда мяч был у нас, владение не заканчивалось эффективной атакой или ударом по воротам. И надо сказать, что они знали, что делать со свободным пространством, которое возникало в результате», – сказал Де Йонг.

Напомним, что «Арсенала» забил в ворота «ПСВ» четыре сухих мяча.