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Англия
21 сентября 2023, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:37
292
0

КАРРАГЕР: «Арсенал не выиграет АПЛ с Рэмсдейлом»

Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал голкипера «канониров»

21 сентября 2023, 16:28 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:37
292
0
КАРРАГЕР: «Арсенал не выиграет АПЛ с Рэмсдейлом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что на последнем рубеже лондонского «Арсенала» Давид Райя действует лучше, чем Аарон Рэмсдейл. При этом разница насколько велика, что «канониры» не могут с Рэмсдейлом в воротах рассчитывать на чемпионство в Англии.

«На 100 процентов. «Арсенал» никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов.

Рэмсдейл играет за «Арсенал», но даже не может попасть в сборную Англии», – заявил Каррагер.

Ранее Джейми Каррагер заявил, что нынешний состав «Ливерпуля» не сможет бросить вызов «Ман Сити».

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Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Джейми Каррагер Давид Райя
Источник Metro
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