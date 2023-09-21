КАРРАГЕР: «Арсенал не выиграет АПЛ с Рэмсдейлом»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что на последнем рубеже лондонского «Арсенала» Давид Райя действует лучше, чем Аарон Рэмсдейл. При этом разница насколько велика, что «канониры» не могут с Рэмсдейлом в воротах рассчитывать на чемпионство в Англии.

«На 100 процентов. «Арсенал» никогда не выиграет чемпионат с Рэмсдейлом в воротах, без шансов.

Рэмсдейл играет за «Арсенал», но даже не может попасть в сборную Англии», – заявил Каррагер.

Ранее Джейми Каррагер заявил, что нынешний состав «Ливерпуля» не сможет бросить вызов «Ман Сити».