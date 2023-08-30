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  4. КАРРАГЕР: «Не думаю, что текущий состав Ливерпуля может бросить вызов Сити»
Англия
30 августа 2023, 12:54 | Обновлено 30 августа 2023, 13:22
276
0

КАРРАГЕР: «Не думаю, что текущий состав Ливерпуля может бросить вызов Сити»

Известный спортивный аналитик высказался о составе своего бывшего клуба

30 августа 2023, 12:54 | Обновлено 30 августа 2023, 13:22
276
0
КАРРАГЕР: «Не думаю, что текущий состав Ливерпуля может бросить вызов Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший 45-летний английский защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на борьбу за чемпионство в Английской премьер-лиге.

«Ливерпуль» был главным соперником «Манчестер Сити» в последние годы. В прошлом сезоне в борьбу включился лондонский «Арсенал». Но почему «Ливерпуль» снова не может стать такой командой в этом сезоне?

Не думаю, что текущий состав «Ливерпуля» достаточно хорош, чтобы бросить вызов «Ман Сити». Но на этой неделе они должны постараться подписать, ещё одного защитника и полузащитника. Это должно произойти.

«Ливерпуль» начал сезон здорово, но когда у вас есть кто-то вроде Алиссона, возможно, лучшего вратаря мира, когда есть Вирджил ван Дейк, Мо Салах… Эти игроки не то чтобы приближаются к закату карьеры, но если «Ливерпуль» хочет снова выиграть что-то серьёзное, это должно случиться в ближайшие время. Давайте поднажмите в последнюю неделю трансферного окна, чтобы сформировать состав, достаточно крепкий для борьбы с «Сити»!» – приводит слова Каррагера Sky Sports.

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Источник Sky Sports
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