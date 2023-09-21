Тен Хаг поддержал Онана: «Он справится, это важный для МЮ игрок»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана допустил ряд ошибок в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4), а после встречи взял вину за поражение на себя.

Тренер команды Эрик тен Хаг поддержал кипера, который не лучшим образом начал карьеру в английской команде.

«Ошибки есть всегда, это одна из них. И дело не только в игре Онана. Уже во втором тайме он несколько раз выручил команду, что демонстрирует его качества. Я уверен, что он справится с этой ситуацией».

«Андре остается для нас важным игроком», – сказал тен Хаг.

Вратарь пропустил 14 голов в шести матчах за МЮ.