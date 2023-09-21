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  4. Тен Хаг поддержал Онана: «Он справится, это важный для МЮ игрок»
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 16:13 |
171
1

Тен Хаг поддержал Онана: «Он справится, это важный для МЮ игрок»

Не лучший матч Лиги чемпионов для кипера

21 сентября 2023, 16:13 |
171
1
Тен Хаг поддержал Онана: «Он справится, это важный для МЮ игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана допустил ряд ошибок в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4), а после встречи взял вину за поражение на себя.

Тренер команды Эрик тен Хаг поддержал кипера, который не лучшим образом начал карьеру в английской команде.

«Ошибки есть всегда, это одна из них. И дело не только в игре Онана. Уже во втором тайме он несколько раз выручил команду, что демонстрирует его качества. Я уверен, что он справится с этой ситуацией».

«Андре остается для нас важным игроком», – сказал тен Хаг.

Вратарь пропустил 14 голов в шести матчах за МЮ.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг Лига чемпионов
Источник BBC
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Комментарии 1
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trentreznor111
А ви кажете Трубін, Трубін... Старт Онана значно гірший, і нічого, тренер підтримує, ставить на кожен матч. 
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