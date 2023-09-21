Тен Хаг поддержал Онана: «Он справится, это важный для МЮ игрок»
Не лучший матч Лиги чемпионов для кипера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана допустил ряд ошибок в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4), а после встречи взял вину за поражение на себя.
Тренер команды Эрик тен Хаг поддержал кипера, который не лучшим образом начал карьеру в английской команде.
«Ошибки есть всегда, это одна из них. И дело не только в игре Онана. Уже во втором тайме он несколько раз выручил команду, что демонстрирует его качества. Я уверен, что он справится с этой ситуацией».
«Андре остается для нас важным игроком», – сказал тен Хаг.
Вратарь пропустил 14 голов в шести матчах за МЮ.
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