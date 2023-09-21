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  4. Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
ITF
21 сентября 2023, 15:12 |
41
0

Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Чехии

Украинец переиграл местного соперника

21 сентября 2023, 15:12 |
41
0
Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Чехии
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№418 АТР) на турнире ITF M25, который проходит в Пардубине (Чехии), стал участником четвертьфинала.

Во встрече 1/8 финала 22-летний Ваншельбойм выяснил отношения с чехом Даниэлем Пати (№685 АТР) и победил в двух сетах.

ITF M25 Пардубице. 1/8 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) – Даниэль Пати (Чехия) – 6:4, 7:5

В 1/4 финала Эрик Ваншельбойм сыграет с еще один представителем Чехии – Иржи Барнатом (№598 АТР).

Напомним, на минувшей неделе Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде.

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Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде
Эрик Ваншельбойм Даниэль Пати
Источник Sport.ua
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