Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Чехии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№418 АТР) на турнире ITF M25, который проходит в Пардубине (Чехии), стал участником четвертьфинала.

Во встрече 1/8 финала 22-летний Ваншельбойм выяснил отношения с чехом Даниэлем Пати (№685 АТР) и победил в двух сетах.

ITF M25 Пардубице. 1/8 финала

Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) – Даниэль Пати (Чехия) – 6:4, 7:5

В 1/4 финала Эрик Ваншельбойм сыграет с еще один представителем Чехии – Иржи Барнатом (№598 АТР).

Напомним, на минувшей неделе Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде.