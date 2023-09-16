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  4. Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде
ITF
16 сентября 2023, 15:13 |
68
0

Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде

Эрик Ваншельбойм выиграл четвертый чемпионский титул в нынешнем сезоне

16 сентября 2023, 15:13 |
68
0
Ваншельбойм победил на турнире ITF в Руанде в парном разряде
Facebook (Rwanda Tennis Federation). Николас Байбел та Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал чемпионом турнира Мирового тура ITF M25 в столице Руанды Кигали в парном разряде.

В финальном матче Ваншельбойм и его американский напарник Николас Байбел в трех сетах обыграли индийских теннисистов С Д Праджвала Дева и Ишака Экбала. В первом и втором сетах теннисисты обменялись победами на тай-брейках, при этом во втором сете Ваншельбойм и Байбел отыграли три матчбола. А в решающей партии украинско-американская пара без проблем довела матч до победы.

Для Эрика Ваншельбойма этот титул стал восьмым в карьере и четвертым в нынешнем сезоне в парном разряде.

ITF M25, Rwanda Open, Кигали, Руанда, грунт.

Финал

Эрик Ваншшельбойм (Украина) / Николас Байбел (США) – С Д Праджвал Дев / Ишак Экбал (Индия) – 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 10:7

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Эрик Ваншельбойм
Источник Sport.ua
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