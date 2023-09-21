Челси намерен сократить расходы на зарплаты
«Пенсионеры» хотят уменьшить ведомость на десятки миллионов
Лондонский клуб «Челси» имеет планы сократить расходы на заработные платы на 80 млн фунтов в год.
Такое желание вызвано тем, что у клуба есть необходимость нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов. Они предполагают распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.
Ко всему прочему, «Челси» нуждается в средствах на реконструкцию стадиона, которая может обойтись суммарно в 2 млрд фунтов.
Напомним, летом этого года лондонцы избавились от Нголо Канте, Кая Хавертца, Ромелу Лукаку, Мэйсона Маунта, Калиду Кулибали и ряд других футболистов, включая воспитанников клубной академии.
Ранее наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино объяснил, чего не хватает украинцу Михаилу Мудрику для успеха в «Челси».
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