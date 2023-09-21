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Англия
21 сентября 2023, 14:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 14:56
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Челси намерен сократить расходы на зарплаты

«Пенсионеры» хотят уменьшить ведомость на десятки миллионов

21 сентября 2023, 14:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 14:56
220
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Челси намерен сократить расходы на зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский клуб «Челси» имеет планы сократить расходы на заработные платы на 80 млн фунтов в год.

Такое желание вызвано тем, что у клуба есть необходимость нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов. Они предполагают распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.

Ко всему прочему, «Челси» нуждается в средствах на реконструкцию стадиона, которая может обойтись суммарно в 2 млрд фунтов.

Напомним, летом этого года лондонцы избавились от Нголо Канте, Кая Хавертца, Ромелу Лукаку, Мэйсона Маунта, Калиду Кулибали и ряд других футболистов, включая воспитанников клубной академии.

Ранее наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино объяснил, чего не хватает украинцу Михаилу Мудрику для успеха в «Челси».

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Источник Daily Mail
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Олег Турченко
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