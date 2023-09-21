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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 14:34 | Обновлено 21 сентября 2023, 15:23
222
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Есть над чем работать, особенно по итогам первого тайма»

Главный тренер «Баварии» – о матче против «Манчестер Юнайтед»

21 сентября 2023, 14:34 | Обновлено 21 сентября 2023, 15:23
222
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Есть над чем работать, особенно по итогам первого тайма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

«Результат матча немного cбивает с толку. Первый тайм мы отыграли так себе, но дважды забили, а во втором играли лучше, но проиграли тайм. Но думаю, что мы заслужили победу, а каждая победа в Лиге чемпионов очень важна. Тем более – победа над «Манчестер Юнайтед». В этом никаких сомнений, но нам есть над чем работать, особенно по итогам первого тайма. Мы не попали в нужный ритм, но дважды забили, стали немного увереннее. А во втором тайме у нас уже было больше уверенности, лучший ритм, мы отыграли лучше, а при счете 3:1 должны были решать исход матча. У нас было много вариантов, возможностей и шансов, могли забить четвертый и пятый голы, но они трижды смогли сократить разрыв. Мы же продолжали давить, сохраняли уверенность и смогли довести матч до победы», – сказал Тухель.

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Томас Тухель Бавария Манчестер Юнайтед Бавария - Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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