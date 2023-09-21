Томас ТУХЕЛЬ: «Есть над чем работать, особенно по итогам первого тайма»

Главный тренер немецкой «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

«Результат матча немного cбивает с толку. Первый тайм мы отыграли так себе, но дважды забили, а во втором играли лучше, но проиграли тайм. Но думаю, что мы заслужили победу, а каждая победа в Лиге чемпионов очень важна. Тем более – победа над «Манчестер Юнайтед». В этом никаких сомнений, но нам есть над чем работать, особенно по итогам первого тайма. Мы не попали в нужный ритм, но дважды забили, стали немного увереннее. А во втором тайме у нас уже было больше уверенности, лучший ритм, мы отыграли лучше, а при счете 3:1 должны были решать исход матча. У нас было много вариантов, возможностей и шансов, могли забить четвертый и пятый голы, но они трижды смогли сократить разрыв. Мы же продолжали давить, сохраняли уверенность и смогли довести матч до победы», – сказал Тухель.