Филипп БУДКОВСКИЙ: «И Макуана, и Ариэльсон спокойно влились в коллектив»

Нападающий житомирского «Полесья» нападающий Филипп Будковский рассказал о легионерах клуба: Бени Макуана и Ариэльсоне.

– Как налаживаете взаимодействие с легионерами, которые усилили атакующюю линию «Полесья»?

– Бени, еще когда приехал, то сразу же сел позади в автобусе, сразу шутили. Как-то так сложилось, что оба парня сразу хорошо зашли в коллектив. Бывает так, когда приходят игроки из других стран, то не сразу так хорошо заходят в коллектив: кто-то может даже звездой себя считать. А здесь – и Бени, и Ариэль спокойно влились в коллектив. Поэтому, по моему мнению, все хорошо получается. Они сразу начали играть, а далеко не все легионеры сразу попадают в основу и забивают. Поэтому они молодцы и я уверен, что у них все впереди, как все впереди и у команды. Думаю, мы поможем им в команде, в коллективе.

– Как преодолеваете языковой барьер?

– У них есть переводчик – Игорь, как его называют, «папа» этих ребят. Общаемся через него, он им подсказывает. Понемногу, через месяц-два, они будут очень хорошо понимать на поле, чего от них хотят.

– Как бы ты описал футбольные навыки Бени Макуаны и Ариэльсона, что это за футболисты?

– Думаю, все видят, как Бени бежит – это у него есть. Ариэль – имеет очень хорошую технику, может убрать, обыграть, очень нацелен на ворота. Это хорошо для атакующих игроков. Они даже и на тренировках ищут ворота, пытаются пробить. Это очень хорошее качество футболистов.

– Насколько комфортно с ними играть?

– Они неплохо дополняют. Может, чего-то не хватало, например, скорости, Бени эту скорость добавил. Сейчас все команды, которые нас смотрят, перестраховываются и смотрят – появился очень быстрый футболист. У нас и так фланги были быстрые, а здесь – еще быстрее. Сейчас против нас уже по-другому нужно играть. Ариэль добавил креатива в центре, добавил качества дриблинга. Они с Бени тоже друг друга очень хорошо понимают. Бывает даже заигрываются на поле, мы немного говорим им, чтобы они играли со всей командой на поле. Они это понимают и перестраиваются. Поэтому с этим все очень нормально.

В этом сезоне УПЛ на счету Бени Макуана 7 матчей и 2 гола. Ариэльсон же сыграл в 4 встречах, отметившись одним забитым мячом.