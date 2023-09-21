Богдан БУТКО: «Пока я не узнаю свою команду»

Защитник луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал о ситуации в клубе, разнице в работе с разными главными тренерами и ближайших планах команды.

– Заря сейчас переживает не самый лучший период. Как ты относишься к происходящему?

– Пока я не узнаю свою команду «Зарю». Мы сейчас демонстрируем не наш футбол, если честно.

– В чем ты не узнаешь команду?

– В игровом плане. По сравнению с прошлым годом – это совсем другая «Заря». И впереди, и сзади, и при переходе от обороны к атаке. Тренеры меняются, ведущие игроки покидают команду. Трудно нам будет.

– Можно ли сказать, что уход Патрика ван Леувена стал ключевым в том, что команда сейчас забуксовала?

– Я бы так не сказал. Хотя Патрик в нашем успехе в прошлом сезоне большую роль сыграл. Конечно, командная игра была, и подбор футболистов был. Считаю, что бронзовый успех «Зари» – 50 процентов заслуга ван Леувена.

– Потеря кого из игроков наиболее болезненна?

– Бражка, Булецы – игроки середины поля. Как ни крути, а в любой команде если нет среднего звена, то нет и игры.

– Согласитесь, Герреро в прошлом сезоне играл ярче.

– По-моему, он пока никак не может найти свою игру. Конечно, Герреро был зависим от всех этих передач, которые загружали ему партнеры (и ушедшие из команды). Сейчас той постоянной игры в атаку у нас мало. Ну а панамец сам себе не может ее организовать.

– В чем «Заря» должна добавить?

– Прежде всего, в контроле мяча. Пока еще не видно рисунка и целостной игры. Оставляет желать лучшего командная скорость. Очень тяжело нам сейчас дается фаза перехода от обороны к атаке. А в такой ситуации футболистам сложнее проявить себя.

– Обороне «Заре» тоже есть чем упрекнуть: что не матч, то пропущены мячи.

– Это еще одна наша проблема. В отборе мяча сейчас тоже не все хорошо. Главное – пережить это время и двигаться дальше.

– В какой футбол команда играла при Лалатовиче?

– Если честно, то при Лалатовиче я вообще не видел никаких сдвигов в игре, в какую-то сторону улучшения. Я сидел, смотрел игры – и не понимал, во что команда играет. Хотя когда Ненад только пришел, то сразу нам заявил: «Я хочу играть в атакующий футбол. Я всегда так играю». А по факту этого не последовало. Мы играли в пять защитников. Кому куда перемещаться, куда бежать – ничего он футболистам не объяснял.

– Ну, так для этого есть тактические занятия. Они у вас были?

– Теорию он давал, но не было конкретики – индивидуальной работы с игроками, работы по линиям. Я считаю, если ты хочешь что-нибудь новое донести до людей, ты должен на тренировках буквально водить игроков по полю за руку и показывать им, куда перемещаться. Тем более что тактический рисунок у нас изменился.

До этого мы постоянно играли по схеме 4-3-3. А здесь другая игровая модель – пять защитников. Если вы внедряете новую тактическую схему, то здесь нужно постоянно рассказывать команде, что и как. А я этого не видел от Лалатовича.

– Заметили ли изменения в Заре с приходом Кривенцова?

– Пока я вижу – тренер пытается наладить игру. Он хочет ввести постоянный контроль мяча. Даже в игре против «Металлиста 1925» года, после двух пропущенных мячей, это начало проявляться. Но, опять же, это первая официальная игра Кривенцова. Новому тренеру нужно время, чтобы поставить игру команде.

– Что изменилось в тренировочном процессе?

– Конечно, каждый тренер по-своему видит организацию тренировочного процесса и формирование атмосферы в коллективе. В первые три дня было много тактики – это, чтобы донести ребятам, как нужно правильно играть. Было по две тренировки.

Тренер пытается встряхнуть нас, достучаться до самолюбия каждого. В этом плане Валерий Сергеевич все правильно делает. Требования у Кривенцова, как у всех: больше ударов, больше голов и меньше в обороне ошибок.

– Какая цель стоит перед Зарей в этом сезоне? Попасть в еврокубки, как в предыдущем?

– Такие задачи ставили нам в начале этого сезона. Но сейчас сами видите, что происходит: меняются тренеры, и ситуация несколько сложнее. Нам очень тяжело сейчас, прежде всего, морально. Пять очков после шести туров очень мало для такой команды, как Заря. Здесь нужно исправить ситуацию, стабилизировать игру, начать регулярно набирать очки, а дальше рассматривать задачи.

– Что скажешь о соперниках по еврокубковой кампании 2022/23?

– В нашей группе есть один очевидный фаворит – «Гент». Понятно, что из группы этот клуб выйдет. Все же в прошлом сезоне, в аналогичном турнире, «Гент» в четвертьфинале уступил только победителю турнира – «Вест Хему». Да и чемпионат Бельгии сильнее нашего будет.

Я здесь посмотрел информацию, так у Гента играют люди стоимостью по 20 миллионов евро (нигериец Гифт Орбан – автор самого быстрого хет-трика в истории клубных турниров УЕФА: 3 минуты, 25 секунд, – прим. А.П.). «Заря» и «Маккаби» – команды примерно одного уровня. Честно говоря, я не смотрел игры Маккаби, это уже на разборе мы будем изучать эту команду. Однако я не думаю, что уровень «Маккаби» выше нашего. С такой командой можно сражаться. А вот исландцы – загадка.

– Что скажешь о календаре? Ведь начинать придется встречей с «Гентом»?

– Это не имеет значение. А вот то, что завершаем турнир, условно говоря, домашней игрой с исландским «Брейдабликом», полагаю, неплохо. При хорошем раскладе из группы можно получиться как по очкам, так и на форте. Если, например, равное количество очков – по три или по пять – будет сразу у нескольких клубов. Конечно, хотелось бы выйти из первого места, но будем реалистами – сделать это очень тяжело.