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WTA
21 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:02
129
0

Чемпионка US Open 2021 рассказала, когда вернется на корт

Эмма Радукану готовится к началу следующего сезона

21 сентября 2023, 11:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 12:02
129
0
Чемпионка US Open 2021 рассказала, когда вернется на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану объявила о своем возвращении в 2024 году.

«В следующем сезоне я вернусь. В этом сезоне все турниры Grand Slam уже сыграны, было трудно наблюдать за тем, как они проходят, но я старалась сосредоточиться на своем восстановлении», – заявила Радукану.

Отвечая на вопрос о том, как она относится к критике, Радукану сказала: «То, что обо мне продолжают говорить, даже если я не участвую в турнирах, – это просто комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят».

Бывшая теннисистка первой десятки мирового рейтинга перенесла в мае операцию на лодыжке и обоих запястьях. До этого она сыграла 10 матчей в сезоне, из которых выиграла половину.

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Источник BBC
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