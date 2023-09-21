Чемпионка US Open 2021 рассказала, когда вернется на корт

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану объявила о своем возвращении в 2024 году.

«В следующем сезоне я вернусь. В этом сезоне все турниры Grand Slam уже сыграны, было трудно наблюдать за тем, как они проходят, но я старалась сосредоточиться на своем восстановлении», – заявила Радукану.

Отвечая на вопрос о том, как она относится к критике, Радукану сказала: «То, что обо мне продолжают говорить, даже если я не участвую в турнирах, – это просто комплимент. Кто-то сказал мне: «Переживай, когда о тебе не говорят».

Бывшая теннисистка первой десятки мирового рейтинга перенесла в мае операцию на лодыжке и обоих запястьях. До этого она сыграла 10 матчей в сезоне, из которых выиграла половину.