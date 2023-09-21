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  4. Андрей ТЛУМАК: «Ничья будет хорошим началом для Зари»
Лига конференций
21 сентября 2023, 11:43 |
114
0

Андрей ТЛУМАК: «Ничья будет хорошим началом для Зари»

Бывший вратарь «Зари» поделился ожиданиями от матча с «Гентом»

21 сентября 2023, 11:43 |
114
0
Андрей ТЛУМАК: «Ничья будет хорошим началом для Зари»
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

21 сентября в польском Люблине луганская «Заря» в стартовом поединке группового этапа Лиги конференций будет принимать бельгийский «Гент».

Бывший вратарь «Зари» Андрей Тлумак в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– В группе «Зари» нет представителей топ-чемпионатов, однако сложность в том, что отсутствует явный аутсайдер. Исландский «Брейдаблик» может стать «крепким орешком», учитывая логистические проблемы. Но у луганчан первый в очереди – «Гент», пожалуй, самый популярный бельгийский клуб среди украинских поклонников футбола. Ведь именно его ряды успешно защищал воспитанник львовского футбола Роман Яремчук, что помогло ему открыть двери в национальную сборную Украины.

– За «Гент», известного еврокубкового бойца, всегда играло много молодежи и его объединяет с «Зарей» желание выгодно продать своих лучших воспитанников, что помогает безбедно существовать.
– Вы правы, «Заря», как и «Гент», хорошо заработавший на продаже, в частности, Романа Яремчука, также известна на трансферном рынке, вспомните хотя бы в недавний переход Назария Русина за серьезные средства в английский «Сандерленд». Конечно, при такой кадровой политике сложно рассчитывать на победы, особенно на международной арене. Но, как говорится, имеем то, что имеем. Это выбор клубов.

– Но «Гент» в отличие от отстающей в УПЛ «Зари» лидирует в чемпионате Бельгии.
– На действиях луганчан негативно сказался переход главного тренера Патрика ван Леувена в «Шахтер» и недоукомплектованность состава в начале сезона. Остается надеяться, что Валерию Кривенцову, который стал у руля после неожиданной отставки Ненада Лалатовича, повезет быстро достучаться до новых подопечных и они проникнутся его тренерскими идеями. Хотя, как по мне, третья смена руководителя за короткое время уже не мотивирует футболистов, они привыкают к пертурбациям и постепенно исчезает желание прыгать выше головы.

– Учитывая расстановку сил, на ваш взгляд, на какой тактической схеме остановит свой выбор сегодня Валерий Кривенцов?
– Думаю, что луганчане будут действовать вторым номером. «Гент» всегда играет в три защитника и при острых контрвыпадах в таком построении можно найти уязвимые места. Последние неудачи «Зари» в чемпионате УПЛ, в квалификации Лиги Европы дают о себе знать. Но еще есть шанс реабилитироваться в Лиге конференций. Конечно, очень хочется, чтобы в Люблине луганчане начали с победы, однако склоняюсь к тому, что будет подписано мирное соглашение.

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Андрей Тлумак Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент инсайд
Источник Sport.ua
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