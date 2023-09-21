Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored
Major League Soccer
21 сентября 2023, 11:16 | Обновлено 21 сентября 2023, 11:54
423
0

Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored

Боле высокие оценки получили лишь авторы результативных действий

21 сентября 2023, 11:16 | Обновлено 21 сентября 2023, 11:54
423
0
Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Клуб «Интер Майами» в очередном матче регулярного сезона МЛС обыграл «Торонто» со счетом 4:0.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и отыграл без замены.

Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.46. Намного выше оценки получили лишь Роберт Тейлор (9.34), который забил два гола и сделал ассист, а также Факундо Фариас (8.73), на счету которого гол и результативная передача. Также похожую оценку с Кривцовым получил Серхио Бускетс (7.47), у остальных – ниже.

Отметим, что Тейлор заменил травмированного Лионеля Месси.

По теме:
ВИДЕО. Интер Майами без Месси, но с Кривцовым, разгромил Торонто
ВИДЕО. Месси не забил Торонто, а мог, и ушел еще до перерыва
Кривцов и Месси – вновь в старте Интер Майами
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Торонто (MLS) Сергей Кривцов Интер Майами
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Футбол | 21 сентября 2023, 11:46 0
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский
Тут играли Яремчук, Безус и Пластун, а не Малиновский

Блогер Sport.ua Игорь Яслик рассказывает, что нужно знать о «Генте»

УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21 сентября 2023, 10:20 5
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков

Также предусмотрены санкции для украинских фанатов

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Футбол | 21.09.2023, 01:03
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
Хоккей | 20.09.2023, 14:14
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
20.09.2023, 12:27 12
Футбол
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
Откровенное признание. Месси рассказал о своих причудах в быту
19.09.2023, 08:39 6
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 2
Футбол
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко
19.09.2023, 16:50 1
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем