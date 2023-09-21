Кривцов стал одним из лучших игроков матча с с Торонто по версии WhoScored

Клуб «Интер Майами» в очередном матче регулярного сезона МЛС обыграл «Торонто» со счетом 4:0.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и отыграл без замены.

Веб-портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.46. Намного выше оценки получили лишь Роберт Тейлор (9.34), который забил два гола и сделал ассист, а также Факундо Фариас (8.73), на счету которого гол и результативная передача. Также похожую оценку с Кривцовым получил Серхио Бускетс (7.47), у остальных – ниже.

Отметим, что Тейлор заменил травмированного Лионеля Месси.