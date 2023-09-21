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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Футбол – это сейчас, это не о прошлом»
Лига конференций
21 сентября 2023, 10:10 |
106
0

Унаи ЭМЕРИ: «Футбол – это сейчас, это не о прошлом»

Главный тренер «Астон Виллы» поделился ожиданиями от старта его команды в Лиге конференций

21 сентября 2023, 10:10 |
106
0
Унаи ЭМЕРИ: «Футбол – это сейчас, это не о прошлом»
ФК Астон Вилла. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери накануне гостевого матча против варшавской «Легии» поделился ожиданиями от старта его команды в Лиге конференций:

«Я горжусь нашей работой в прошлом году, и мы здесь, чтобы наслаждаться и сделать следующий шаг. Сейчас мы уже на групповом этапе и хотим сделать что-то важное. Мы постараемся сделать шаг вперед, думая о каждом мгновении.

На стадионе будет аншлаг, и я думаю, что мы сыграем в очень хорошей атмосфере. Наши болельщики приезжают из Бирмингема, они будут с нами. Конечно, играть в еврокубках, в Лиге конференций, это невероятно. Мы должны наслаждаться, мы должны быть требовательными и попытаться что-то сделать на этом новом этапе.

То, что я когда-то выигрывал еврокубки, важно для меня, но футбол – это сейчас. Это не о прошлом – прошлое только для того, чтобы получить опыт и использовать этот опыт, чтобы сделать что-то снова. Иногда я добивался успеха, иногда нет, но каждый раз я пытался использовать этот опыт, пытаясь стать лучше.

Я играл в Лиге чемпионов, я играл в Лиге Европы, и это соревнования, в которых я много раз добивался успеха. Но сейчас Лига конференций – это новое соревнование. Для меня самое важное – это наслаждаться каждым мгновением».

Напомним, матч «Легия» – «Астон Вилла» состоится сегодня, 21 сентября, в 19:45.

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Унаи Эмери Астон Вилла Лига конференций пресс-конференция Легия Варшава
Источник ФК Астон Вилла
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