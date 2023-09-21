Селезнев назвал футболистов УПЛ, которые готовы перейти в топ-лиги

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучших украинских футболистов нового поколения.

- Вы один из самых результативных нападающих в истории Украины. Кто вам сейчас нравится из форвардов УПЛ?

- Я из другого поколения. Сейчас ребята более профессиональные, следят за собой. Футбол движется вперед, команды играют более тактически и компактно. В «Шахтере» мне нравится Келси и, особенно, Сикан.

В «Динамо» мне импонирует Ванат. Влад движется в правильном направлении, он жадный до голов, чем напоминает меня. Я тоже любил забивать и никогда этого не скрывал. Я любил, чтобы все внимание было сконцентрировано на мне, и моя фамилия светилась на табло. Я был таким себе футбольным эгоистом.

- Кто из украинских футболистов дорос перейти в топ-лиги?

- В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский – красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень большие деньги. Много у нас есть талантливых ребят, – сказал Евгений.

Ранее сообщалось, что Селезнев вскоре начнет работать в «Днепра-1».