Селезнев назвал футболистов УПЛ, которые готовы перейти в топ-лиги
Евгений считает, что Пихаленок, Сваток и Буяльский могут заиграть в Европе
Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Евгений Селезнев назвал лучших украинских футболистов нового поколения.
- Вы один из самых результативных нападающих в истории Украины. Кто вам сейчас нравится из форвардов УПЛ?
- Я из другого поколения. Сейчас ребята более профессиональные, следят за собой. Футбол движется вперед, команды играют более тактически и компактно. В «Шахтере» мне нравится Келси и, особенно, Сикан.
В «Динамо» мне импонирует Ванат. Влад движется в правильном направлении, он жадный до голов, чем напоминает меня. Я тоже любил забивать и никогда этого не скрывал. Я любил, чтобы все внимание было сконцентрировано на мне, и моя фамилия светилась на табло. Я был таким себе футбольным эгоистом.
- Кто из украинских футболистов дорос перейти в топ-лиги?
- В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский – красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень большие деньги. Много у нас есть талантливых ребят, – сказал Евгений.
Ранее сообщалось, что Селезнев вскоре начнет работать в «Днепра-1».
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