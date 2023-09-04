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Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 16:36 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:48
1768
2

Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»

Почетный президент «Днепра-1» – о перспективах в клубе экс-нападающего

04 сентября 2023, 16:36 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:48
1768
2
Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»
Twitter. Евгений Селезнев

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил о том, что бывший нападающий легендарного «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев вскоре начнет работать в днепровском клубе.

Как известно, недавно в «Днепре-1» должность спортивного директора уволил Евгений Красников. Селезнев, согласно неофициальным источникам, может занять этот пост.

– Правда ли, что место спортивного директора вместо Красникова займет Евгений Селезнев?
– Мы с ним переговорили, у нас были определенные недоразумения, однако могу сказать точно: Селезнев будет в команде, но мы пока что в процессе поиска его должности. Мы сейчас закладываем фундамент того, как «Днепр-1» будет функционировать будущие десять лет, и Евгений в этом проекте есть. Двери нашей команды открыты для всей плеяды талантливых футболистов, которые хотят реализовать себя на должности менеджеров, тренеров, администраторов и тому подобное.

– А кто тогда будет спортивным директором?
– Русол. Он и так курировал эту должность.

– Кто будет главным тренером «Днепра-1»? Я слышал, что испанские специалисты отказались.
– Сейчас команду тренирует Валерий Городов, которому я абсолютно доверяю. Нам нужен тренер, который почувствует потенциал команды и видение нашего футбола. От мечты об игре «Днепра-1» в Лиге чемпионов на «Днепр-Арене» никто не отказывался. У нас все впереди. Это все что я могу сказать относительно вашего вопроса по тренеру. Более конкретно я смогу сообщить, когда наступит какая-то ясность.

Ранее Юрий Береза рассказал о работе с командой Александра Кучера и о деятельности Красникова на посту спортивного директора.

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Днепр-1 Юрий Береза Евгений Селезнев
Источник Украинский футбол
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grifon.
А чому не тренером?
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+1
Віталій Дубенський
Якщо Селезньов на думку Берези посилить гру Дніпра-1, то тепер я вже не впевнений, чи  заява Берези про Кучера, що той не тренер, відповідає дійсності.
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0
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