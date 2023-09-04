Юрий БЕРЕЗА: «Селезнев будет в Днепре-1»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил о том, что бывший нападающий легендарного «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев вскоре начнет работать в днепровском клубе.

Как известно, недавно в «Днепре-1» должность спортивного директора уволил Евгений Красников. Селезнев, согласно неофициальным источникам, может занять этот пост.

– Правда ли, что место спортивного директора вместо Красникова займет Евгений Селезнев?

– Мы с ним переговорили, у нас были определенные недоразумения, однако могу сказать точно: Селезнев будет в команде, но мы пока что в процессе поиска его должности. Мы сейчас закладываем фундамент того, как «Днепр-1» будет функционировать будущие десять лет, и Евгений в этом проекте есть. Двери нашей команды открыты для всей плеяды талантливых футболистов, которые хотят реализовать себя на должности менеджеров, тренеров, администраторов и тому подобное.

– А кто тогда будет спортивным директором?

– Русол. Он и так курировал эту должность.

– Кто будет главным тренером «Днепра-1»? Я слышал, что испанские специалисты отказались.

– Сейчас команду тренирует Валерий Городов, которому я абсолютно доверяю. Нам нужен тренер, который почувствует потенциал команды и видение нашего футбола. От мечты об игре «Днепра-1» в Лиге чемпионов на «Днепр-Арене» никто не отказывался. У нас все впереди. Это все что я могу сказать относительно вашего вопроса по тренеру. Более конкретно я смогу сообщить, когда наступит какая-то ясность.

Ранее Юрий Береза рассказал о работе с командой Александра Кучера и о деятельности Красникова на посту спортивного директора.