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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 15:22 |
3853
8

Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»

Почетный президент «Днепра-1» подверг жесткой критике Александра Кучера и Евгения Красникова

04 сентября 2023, 15:22 |
3853
8
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза рассказал, что думает об Александре Кучере и Евгении Красникове.

– К сожалению, Андрей Анатольевич Русол ошибся в выборе тренерского штаба. Будем разбираться, почему так получилось. Я абсолютно доверяю Русолу, но выбор Кучера и Красникова был связан лишь с тем, что они привели с собой футболистов «Металлиста», а «Днепру-1» тогда очень не хватало игроков.

Кучера и Красникова никто не приглашал, они пришли сами, пообещав привести с собой игроков. Была полная безысходность перед неполной безысходностью. Вроде бы они и спасли тогда «Днепр-1», но нам пришлось играть по их правилам.

– Но в первом своем сезоне в «Днепре-1» Кучер привел команду к серебряным медалям УПЛ.

– Кучер завоевал с «Днепром-1» серебро только благодаря багажу Йовичевича, который он заложил, хотя у меня и неоднозначное отношение к Игорю после его ухода в «Шахтер». Кучер просто подтянул футболистов и расставил их на нужные места. Именно благодаря наработкам Йовичевича Кучер и выскочил с «Днепром-1» на второе место. Это правда.

– Что вы можете сказать конкретно о Кучере?
– После проигрыша АЕКу (Ларнака) в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное взаимопонимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

После этого я ему ни разу не звонил, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: «Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру». Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны.

Был момент, что я не выдержал и сказал Русолу: «Вы уже что-то делайте [с Кучером]», но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: «А кто будет компенсировать потерю еврокубков?». У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу относительно вылета из еврокубков.

Как оказалось, Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье. Пара Кучер – Красников – основные виновники вылета «Днепра-1» из еврокубков. Я не верю в их тандем. Они люди совсем другого направления.

– Что вы имеете в виду?

– Это обложение футболистов налогами или играют только те игроки, агенты которых находятся в орбите Красникова. Это металлическое несчастье имени Ярославского.

– Но ведь Красников считается топ-менеджером. В «Металлисте» он выстроил сильную команду в 2012 году.
– У него может быть успех только в той команде, где есть миллиарды. А во всех остальных клубах будет просто дурилово. Красников – это игрок больших денег, но рано или поздно это закончится.

– Расскажите, как состоялась отставка Кучера?

– Я давно ждал его отставку и выдохнул с облегчением, когда она состоялась. Если бы Кучер ушел хотя бы на две-три игры раньше, то, как минимум, «Спартак» Трнаву мы бы прошли. Сейчас я вернулся в «Днепр-1», команда во многих аспектах разобрана, но перспективы у нас появились, потому что мы наконец освободились от этого несчастья.

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Юрий Береза Александр Кучер Евгений Красников Днепр-1 интервью Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 8
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Burevestnik
цитата із інтерв'ю: "обкладання футболістів податками"
цікаве висловлювання. 
чи будуть наслідки ?   
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+1
Віталій Дубенський
Час покаже, хто був неправий... Схоже тепер у Дніпра-1 проблем вже не буде... Ну, побачимо.
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+1
Vladislav Pohily
У Металісті у нього виходило досить не погано, але й склад гравців там був космічний, як для Першої Ліги.
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+1
Andy_P
КЭП. А то никто не видел, какой из Кучера тренер. Игрок был аналогичный.
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+1
ди л
І тут попередники усьом винні?))
Ответить
0
BekXan
Ну нарешті хтось це сказав без дипломатії і соплів.
Ответить
0
8number
Трубу прорвало. Несіть пластилін та марлю 😀
Ответить
0
kluchka_vova
я повністю згоден-кучер не тренер
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-1
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