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Украина. Первая лига
21 сентября 2023, 08:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 09:03
1535
0

Чех уже близок к дебюту в Карпатах

Вернулся в строй бразильский и опорный полузащитник Эдуардо Сантос Соарес

21 сентября 2023, 08:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 09:03
1535
0
Чех уже близок к дебюту в Карпатах
ФК Сабаил. Максим Чех

24 сентября в очередном туре Первой лиги «Карпаты» будут играть в Тернополе с «Нивой».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке за «зелено-белых» может дебютировать летний новичок – Максим Чех, который восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе.

По информации нашего источника, на этой неделе лазарет «Карпат» стал пустым, в частности, вернулся в строй бразильский опорный полузащитник Эдуардо Сантос Соарес и теперь все заявленные игроки готовятся к матчу в Тернополе.

Однако наставника Мирона Маркевича беспокоит их разный уровень готовности.

Пока что «Караты» уверенно лидируют в группе «А», набрав 22 очка.

Ранее рулевой львовян Мирон Маркевич поделился впечатлениями после последнего матча с «Подольем».

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Максим Чех Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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