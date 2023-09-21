Чех уже близок к дебюту в Карпатах
Вернулся в строй бразильский и опорный полузащитник Эдуардо Сантос Соарес
24 сентября в очередном туре Первой лиги «Карпаты» будут играть в Тернополе с «Нивой».
Как стало известно Sport.ua, в этом поединке за «зелено-белых» может дебютировать летний новичок – Максим Чех, который восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе.
По информации нашего источника, на этой неделе лазарет «Карпат» стал пустым, в частности, вернулся в строй бразильский опорный полузащитник Эдуардо Сантос Соарес и теперь все заявленные игроки готовятся к матчу в Тернополе.
Однако наставника Мирона Маркевича беспокоит их разный уровень готовности.
Пока что «Караты» уверенно лидируют в группе «А», набрав 22 очка.
Ранее рулевой львовян Мирон Маркевич поделился впечатлениями после последнего матча с «Подольем».
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