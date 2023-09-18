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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не смотрю в турнирную таблицу»
Украина. Первая лига
18 сентября 2023, 10:42 |
1201
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не смотрю в турнирную таблицу»

Наставник «Карпат» поделился впечатлениями после последнего матча с «Подольем»

18 сентября 2023, 10:42 |
1201
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не смотрю в турнирную таблицу»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич подвел итоги матча 8 тура Первой лиги Украины против «Подолья», который его команда выиграла 2:1.

– Каковы ваши впечатления после матча?

– Стартовые тридцать минут были такими, какие я хотел бы видеть. Впоследствии мы сами себе придумали проблемы на ровном месте. Снова нервозность, смазали мы немного игру после того, как пропустили. Хотя мы сами в этом виноваты. Некого обвинять. Мы дали себе забить мяч на ровном месте. Однако хорошо, что все-таки одержали победу. Двигаемся вперед.

– Что сказали ребятам в перерыве?

– Их не нужно было сильно заряжать, ведь они сами все понимают отлично. Если привезли гол, нужно ситуацию исправлять. Я выпустил двух новых игроков после перерыва. В принципе, Егор Демченко сыграл очень квалифицированно в штрафной соперника и заставил сфолить на себе.

– Насколько вы удовлетворены игрой двух бразильских нападающих?

– Кристиан не тренировался с нами, ведь получил повреждение в Волочиске. Только вчера вышел на поле. Нужно было что-то менять, поэтому я произвел замену.

– Следующий матч против «Нивы» в Тернополе. Тоже будет непросто?

– Да, у нас все поединки не легкие. Сейчас три выездных матча подряд. Поэтому нужно максимально тщательно подготовиться к ним, ведь они будут очень важны. Я не смотрю в турнирную таблицу. Нужно следить за своей игрой и не допускать таких ошибок. Нам забивают мячи только после наших ошибок.

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Мирон Маркевич Карпаты Львов Подолье Хмельницкий чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник ФК Карпаты Львов
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