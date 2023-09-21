Заря – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 21 сентября в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 21 сентября, в Люблине (Польша) в поединке 1-го тура группового турнира Лиги конференций сойдутся луганская «Заря» и бельгийский клуб «Гент».
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Стартовый свисток в игре будет дан в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, «Заря» оказалась в группе Лиги конференций, проиграв плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы пражской «Славии». «Гент» стартовал в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда, поочередно оставив за бортом турнира словацкую «Жилину», польский «Погонь Щецин» и кипрский АПОЭЛ.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Гент».
Заря – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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